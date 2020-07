Графіті Бенксі про коронавірус знищили у метро Лондона — яким воно було

Графіті Бенксі про коронавірус з’явилося в одному з вагонів підземки Лондона. Відомий британський вуличний художник оприлюднив відеоролик процесу нанесення графіті у своєму Instagram-каналі.

Однак керівництво метрополітену згодом видалило графіті. В адміністрації метро Лондона повідомили, що роботу Бенксі було знищено, оскільки «графіті заборонені в метро».

Ми хотіли б запропонувати Бенксі створити нову версію цієї роботи в потрібному для цього місці, — зазначили у метро столиці Британії.

У вагоні лондонської підземки художник намалював кількох щурів, один з яких чхає, а другий використовує захисну медичну маску як парашут. Відео Бенксі закінчується уривком з пісні Tubthumping британської групи Chumbawamba.

На зовнішній стіні вагону метро та на вхідних дверях Бенксі написав слова з пісні Tubthumping, трохи змінивши їх — з «Мене збивають з ніг, але я знову встаю» (I get knocked down, but I get up again) на «Мене ізолюють, але я знову встаю» (I get lockdown, but I get up again). Поруч він зобразив двох щурів, розділених стулками дверей вагона.