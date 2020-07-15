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Ракурс
Лондон расправился с коронавирусным граффити Бэнкси — каким оно было

Лондон расправился с ярким коронавирусным граффити Бэнкси — каким оно было

15 июл 2020, 10:45
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Граффити Бэнкси о коронавирусе появилось в одном из вагонов подземки Лондона. Известный британский уличный художник обнародовал видеоролик процесса нанесения граффити в своем Instagram-канале.

Однако руководство метрополитена впоследствии удалило граффити. В администрации метро Лондона сообщили, что работа Бэнкси была уничтожена, поскольку «граффити запрещены в метро».

Мы хотели бы предложить Бэнкси создать новую версию этой работы в нужном для этого месте, — отметили в метро столицы Великобритании.

В вагоне лондонской подземки художник нарисовал нескольких крыс, одна из которых чихает, а вторая использует защитную медицинскую маску как парашют. Видео Бэнкси заканчивается отрывком из песни Tubthumping британской группы Chumbawamba.


На внешней стене вагона метро и на входной двери Бэнкси написал слова из песни Tubthumping, немного изменив их — с «Меня сбивают с ног, но я снова встаю» (I get knocked down, but I get up again) на «Меня изолируют, но я снова встаю «(I get lockdown, but I get up again). Рядом он изобразил двух крыс, разделенных створками дверей вагона.

Видеоролик процесса нанесения граффити Бэнкси обнародовал в своем Instagram-канале

Источник: Ракурс


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