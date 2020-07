Лондон расправился с коронавирусным граффити Бэнкси — каким оно было

Граффити Бэнкси о коронавирусе появилось в одном из вагонов подземки Лондона. Известный британский уличный художник обнародовал видеоролик процесса нанесения граффити в своем Instagram-канале.

Однако руководство метрополитена впоследствии удалило граффити. В администрации метро Лондона сообщили, что работа Бэнкси была уничтожена, поскольку «граффити запрещены в метро».

Мы хотели бы предложить Бэнкси создать новую версию этой работы в нужном для этого месте, — отметили в метро столицы Великобритании.

В вагоне лондонской подземки художник нарисовал нескольких крыс, одна из которых чихает, а вторая использует защитную медицинскую маску как парашют. Видео Бэнкси заканчивается отрывком из песни Tubthumping британской группы Chumbawamba.

На внешней стене вагона метро и на входной двери Бэнкси написал слова из песни Tubthumping, немного изменив их — с «Меня сбивают с ног, но я снова встаю» (I get knocked down, but I get up again) на «Меня изолируют, но я снова встаю «(I get lockdown, but I get up again). Рядом он изобразил двух крыс, разделенных створками дверей вагона.