Найнебезпечніші країни для подорожей у 2020 році назвали аналітики (КАРТА)https://racurs.ua/ua/n141140-naynebezpechnishi-krayiny-dlya-podorojey-u-2020-roci-nazvaly-analityky-karta.htmlРакурс
Венесуела опинилася на першому місці серед найнебезпечніших країн для подорожей у 2020 році.
Фахівці заявляють, що індекс злочинності у Венесуелі становить 84,36, а індекс безпеки, відповідно, — 15,64. На другому місці в антирейтингу опинилася Папуа-Нова Гвінея, де індекс злочинності дорівнює приблизно 80. У першій п’ятірці розташовані Південна Африка (77,3) та Афганістан (76,9). Про це свідчать дані аналітичного сервісу Numbeo, який порівнює статистику злочинів у світі.
Крім того, в топ-10 найнебезпечніших країн потрапили:
- Гондурас (76,6),
- Тринідад і Тобаго (72,4),
- Бразилія (68,3),
- Гайана (68,1),
- Сальвадор (67,8),
- Сирія (67,4).
Україна у списку небезпечних країн входить у топ-50 і посідає 47 сходинку. Індекс злочинності — 48,84, а індекс безпеки — 51,16. Російська Федерація розмістилася на 79 позиції з індексом злочинності 40,60 і — 59,40. Білорусь займає 117 сходинку — 25,02 індекс злочинності та 74,98 індекс безпеки.
Останнє місце зайняв Катар із індексом злочинності 11,90 та індексом безпеки — 88,10.
Нагадаємо, у червні Міністерство охорони здоров’я України оприлюднило список із 50 країн, які за показниками захворюваності на COVID-19 віднесені до так званої «червоної» зони.