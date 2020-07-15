Найнебезпечніші країни для подорожей у 2020 році назвали аналітики. Фото: kidpassage.com

https://racurs.ua/ua/n141140-naynebezpechnishi-krayiny-dlya-podorojey-u-2020-roci-nazvaly-analityky-karta.html

Ракурс

Венесуела опинилася на першому місці серед найнебезпечніших країн для подорожей у 2020 році.

Фахівці заявляють, що індекс злочинності у Венесуелі становить 84,36, а індекс безпеки, відповідно, — 15,64. На другому місці в антирейтингу опинилася Папуа-Нова Гвінея, де індекс злочинності дорівнює приблизно 80. У першій п’ятірці розташовані Південна Африка (77,3) та Афганістан (76,9). Про це свідчать дані аналітичного сервісу Numbeo, який порівнює статистику злочинів у світі.

Крім того, в топ-10 найнебезпечніших країн потрапили:

Гондурас (76,6),

Тринідад і Тобаго (72,4),

Бразилія (68,3),

Гайана (68,1),

Сальвадор (67,8),

Сирія (67,4).

Україна у списку небезпечних країн входить у топ-50 і посідає 47 сходинку. Індекс злочинності — 48,84, а індекс безпеки — 51,16. Російська Федерація розмістилася на 79 позиції з індексом злочинності 40,60 і — 59,40. Білорусь займає 117 сходинку — 25,02 індекс злочинності та 74,98 індекс безпеки.

Останнє місце зайняв Катар із індексом злочинності 11,90 та індексом безпеки — 88,10.

Нагадаємо, у червні Міністерство охорони здоров’я України оприлюднило список із 50 країн, які за показниками захворюваності на COVID-19 віднесені до так званої «червоної» зони.