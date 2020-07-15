Условия карантина изменятся — Минздрав

https://racurs.ua/n141141-usloviya-karantina-izmenyatsya-minzdrav.html

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Карантин в Украине, введенный весной из-за пандемии коронавируса, продлится по меньшей мере до конца лета.

Минздрав нарабатывает проект постановления о пролонгации карантинных ограничений еще на месяц, то есть до конца августа, ведь в последний раз их действие продлили до 31 июля. Такую информацию озвучил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе интервью «РБК-Украина».

Однако условия адаптивного карантина в Украине изменятся. Это может произойти уже на следующей неделе во время заседания правительства. В чем будет заключаться суть изменений, министр не уточнил.

Полностью снять сдерживающие меры пока не позволяет уровень заболеваемости COVID-19, добавил Степанов.

Сегодня утром он рассказал, что коронавирус в Украине не сбавляет обороты — за последние сутки заболели 836 человек и 15 умерли.