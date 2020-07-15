Масштабна пожежа в Єгипті. Фото: twitter.com/FReeMAN

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Ракурс

В Єгипті стався розрив нафтопроводу «Шукаір-Мостород».

Надзвичайна подія була зафіксована в районі Каїра, через розлив палива відбулося масове загоряння на шосе. Попередньо відомо, що потік сирої нафти просочився з розірваного трубопроводу на проїжджу частину, де пальне спалахнуло від інтенсивного руху. Про це повідомляє ABC News.

Пожежа швидко розгорілася й поширилася на велику територію, десятки машин запалали. За інформацією Міністерства охорони здоров’я Єгипту, 17 осіб з опіками та отруєнням димом були госпіталізовані, більшість з них водії. Причини катастрофи обіцяє встановити місцева влада.

Нагадаємо, 13 липня на військово-морській базі в Сан-Дієго сталися вибухи з пожежею на десантному кораблі USS Bonhomme Richard. На момент пожежі на борту корабля перебувало близько 200 моряків і офіцерів. Внаслідок надзвичайної події постраждала 21 особа.