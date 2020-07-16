Загиблі на Донбасі Дмитро Красногрудь та Микола Ілін, фото — Новинарня

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Ракурс

Бойовики не віддають тіло військового медика, який загинув під час евакуації загиблого розвідника 13 липня.

В прес-службі ООС повідомили, що тіло Миколи Іліна шукають і отримали від моніторингової місії ОБСЄ гарантії режиму тиші. Пошуки почалися 16 липня опівдні, а тіло лейтенанта Дмитра Красногрудя, який загинув біля Зайцевого, передали Збройним силам.

Нині триває підготовка до проведення ритуалу поховання в місті Лиман Донецької області.

Нагадаємо, що поблизу Зайцеве загинули офіцер та військовий медик зі складу 137-го окремого батальйону морської піхоти 35 обрмп ВМС ЗСУ. Це Дмитро Красногрудь і Микола Ілін.

Красногрудь загинув унаслідок підриву в «сірій зоні». Того ж дня російські окупаційні війська із трьох сторін обстріляли групу армійців ЗСУ, які мали здійснити евакуацію тіла полеглого офіцера. Унаслідок цього загинув Ілін. Ще одного військовослужбовця, сержанта, було важко поранено.

Лейтенант Красногрудь із Харкова. Він досвідчений воїн-розвідник, пройшов на війні з Росією великий бойовий шлях. Раніше воював у складі 93-ї механізованої бригади. Брав участь зокрема в захопленні в полон кадрового російського військового Віктора Агєєва під Жолобком у липні 2017 року.

Станом на ранок 16 липня ще два українські військові залишалися не евакуйованими з «сірої зони» — сержант-розвідник і військовий медик. Смерть одного з них, медика, підтверджена офіційно. 35-та бригада не називає його імені до евакуації, однак напередодні з дописів волонтерів у соцмережах стало відомо, що полеглий — громадянин Естонії, військовослужбовець ЗСУ за контрактом Ілін.

«Новинарня» повідомляє, що він — уродженець Білорусі, політичний емігрант. Він приїхав до України через переслідування з боку режиму Лукашенка після виборів 2006 року. Мешкав у Білій Церкві на Київщині.