Погибшие на Донбассе Дмитрий Красногрудь и Николай Илин, фото — Новынарня

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Ракурс

Боевики не отдают тело военного медика, погибшего 13 июля во время эвакуации из «серой зоны» разведчика.

В пресс-службе ООС сообщили, что тело Николая Илина ищут и получили от мониторинговой миссии ОБСЕ гарантии режима тишины. Поиски начались 16 июля в полдень, а тело лейтенанта Дмитрия Красногрудя, погибшего возле Зайцево, передали Вооруженным силам.

Сейчас идет подготовка к проведению ритуала его погребения в городе Лиман Донецкой области.

Напомним, что вблизи Зайцево погибли офицер и военный медик из состава 137-го отдельного батальона морской пехоты 35 ОБрМП ВМС ВСУ. Это Дмитрий Красногрудь и Николай Илин.

Красногрудь погиб в результате подрыва в «серой зоне». В тот же день российские оккупационные войска с трех сторон обстреляли группу ВСУ, которая шла выносить тело павшего офицера. В результате погиб Илин. Еще один военнослужащий, сержант, был тяжело ранен.

Лейтенант Красногрудь из Харькова. Он опытный воин-разведчик, прошел на войне с Россией большой боевой путь. Ранее воевал в составе 93-й механизированной бригады. Участвовал в частности в захвате в плен кадрового российского военного Виктора Агеева в июле 2017 года.

По состоянию на утро 16 июля еще два украинских военных оставались в «серой зоне» — сержант-разведчик и военный медик. Смерть одного из них, медика, подтверждена официально. 35-я бригада не называет его имени до эвакуации, однако накануне из сообщений волонтеров в соцсетях стало известно, что павший — гражданин Эстонии, военнослужащий ВСУ по контракту Илин.

«Новынарня» сообщает, что он — уроженец Беларуси, политический эмигрант. Он приехал в Украину из-за преследований со стороны режима Лукашенко после выборов 2006 года. Жил в Белой Церкви на Киевщине.