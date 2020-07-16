Погода в Украине. Фото: Ракурс

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Ракурс

Погода в Украине 17 июля будет с кратковременными дождями и грозами в западных областях.

Осадки в ближайшие сутки прогнозируют в Волынской, Ровенской, Житомирской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой областях и в Киеве. На остальной территории страны прогнозируют солнечную, малооблачную и по-летнему теплую погоду. Об этом сообщает Гидрометцентр Украины.

По информации синоптиков, ночью столбики термометров покажут от 13° до 19° тепла. Днем температура воздуха до 21−29° выше нуля. Ветер ожидается юго-восточный 3−8 м/с.

Погода в Киеве 17 июля ожидается дождливая лишь днем, а ночью — без существенных осадков. Ночью прогнозируют 14−16° тепла, а днем — 25−27° выше нуля.

Погода в Харькове в пятницу будет солнечной и малооблачной. Температура воздуха ночью 13−15° тепла, днем 25−27° выше нуля.

Погодные условия во Львове 17 июля будут дождливыми, ожидаются грозы. Температурные показатели будут следующими: ночью 13−15° тепла, а днем — 21−23° выше нуля.

Погода в Одессе в ближайшие сутки будет солнечной. В курортном городе температура воздуха ночью ожидается 17−19° тепла, а днем — 27−29° выше нуля.

Погода в Карпатах завтра будет неблагоприятной для прогулок — прогнозируют дожди и грозы. Столбики термометров в темное время суток покажут 13−15° тепла, а днем 19−23° тепла по Цельсию.

Геомагнитная обстановка в Украине 17 июля прогнозируется относительно спокойная. В течение суток возможны небольшие возмущения.

Напомним, синоптики обещали, что сегодня в западных областях днем температура будет колебаться от 23° до 25°. Теплее всего сегодня мало быть в южных регионах, здесь столбики термометров должны были показать 26−29°.