Женщина кричит на фоне скал. Фото: The Times

https://racurs.ua/n141228-krichat-izo-vseh-sil-predlagaut-v-islandii-video.html

Ракурс

Необычный стартап предлагает правительство в Исландии — там создали сайт, на котором можно слушать крики людей и записать свои собственные. Впоследствии эти записи будут транслировать в определенной локации страны.

Под каждым криком указывается город и страна происхождения автора. Об этом сообщается на сайте стартапа.

На сайте можно услышать крики других людей из разных стран. Для этого нужно включить звук на стартовой странице портала. Портал Lookslikeyouneediceland.com будет транслировать крики людей и через колонки в Исландии.

Для того чтобы покричать в свое удовольствие и поделиться своими криками с другими, достаточно лишь посетить сайт, выбрать «локацию», где вы якобы будете находиться во время криков (предлагается на выбор скала, поле или пляж), и нажать кнопку, на которой нарисован микрофон.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Исландии торжественно попрощались с 700-летним ледником, который растаял.