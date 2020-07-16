Жінка кричить на фоні скель. Фото: The Times

https://racurs.ua/ua/n141228-krychaty-doshochu-proponuut-v-islandiyi-video.html

Ракурс

Незвичайний стартап пропонує уряд в Ісландії — там створили сайт, на якому можна слухати крики людей та записати свої власні. Згодом ці записи будуть транслювати в певній локації країни.

Під кожним криком вказується місто та країна походження автора. Про це повідомляється на сайті стартапу.

Такий сайт створило Міністерство туризму Ісландії. На сайті можна почути крики інших людей із різних країн. Для цього потрібно лише увімкнути звук на стартовій сторінці порталу. Портал Lookslikeyouneediceland.com буде транслювати крики людей й через колонки в Ісландії.

Для того, щоб прокричатися у своє задоволення та поділитися своїми криками з іншими, достатньо лише зайти на сайт, обрати «локацію», де ви нібито будете перебувати під час криків (пропонується на вибір скеля, поле або пляж), та натиснути кнопку, на якій намальовано мікрофон.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Ісландії урочисто попрощалися зі 700-річним льодовиком, який розтанув.