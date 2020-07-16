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Ракурс
Блискавка над Бердянськом. Фото: Facebook

Гігантські блискавки над Азовським морем потрапили на фото

16 лип 2020, 17:14
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Блискавки, які спалахнули над містом Бердянськ Запорізької області, потрапили до об'єктивів туристів, що приїхали на морський курорт.

Природне явище вразило очевидців своєю моторошною красою. Фото стихії, яке приголомшило відпочивальників, опублікували у Facebook.

Блискавка над Азовським морем. Фото: Facebook

На знімках видно, як над Азовським морем спалахнули блискавки одна за одною та осяяли світлом усе нічне небо.

Блискавка над Азовським морем. Фото: Facebook

Блискавка — це гігантський електричний іскровий розряд в атмосфері, який зазвичай проявляється яскравим спалахом світла та громом, що її супроводжує.


Унаслідок сильних висхідних потоків повітря в хмарі утворюються відокремлені області, заряджені різнойменними зарядами. Коли напруженість електричного поля у хмарі або між нижньою зарядженою областю й землею досягає пробійного значення, виникає блискавка. В середньому на Землі щосекунди спалахують 100 блискавок.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що удар блискавки призвів до загибелі чотирьох туристів у польських Татрах.

Джерело: Ракурс


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