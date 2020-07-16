Гігантські блискавки над Азовським морем потрапили на фото

Блискавка над Бердянськом. Фото: Facebook

https://racurs.ua/ua/n141226-gigantski-blyskavky-nad-azovskym-morem-potrapyly-na-foto.html

Ракурс

Блискавки, які спалахнули над містом Бердянськ Запорізької області, потрапили до об'єктивів туристів, що приїхали на морський курорт.

Природне явище вразило очевидців своєю моторошною красою. Фото стихії, яке приголомшило відпочивальників, опублікували у Facebook.





На знімках видно, як над Азовським морем спалахнули блискавки одна за одною та осяяли світлом усе нічне небо.





Блискавка — це гігантський електричний іскровий розряд в атмосфері, який зазвичай проявляється яскравим спалахом світла та громом, що її супроводжує.

Унаслідок сильних висхідних потоків повітря в хмарі утворюються відокремлені області, заряджені різнойменними зарядами. Коли напруженість електричного поля у хмарі або між нижньою зарядженою областю й землею досягає пробійного значення, виникає блискавка. В середньому на Землі щосекунди спалахують 100 блискавок.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що удар блискавки призвів до загибелі чотирьох туристів у польських Татрах.