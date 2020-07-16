ЄС закликав РФ визнати відповідальність за катастрофу рейсу MH17. Фото: slovoidilo.ua

https://racurs.ua/ua/n141227-vidpovidalnist-za-katastrofu-boeing-na-donbasi-rosiya-povynna-vyznaty-zayava-ies.html

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Європейський Союз з нагоди шостої річниці авіакатастрофи літака рейсу MH17 на Донбасі закликав Росію визнати свою відповідальність за трагедію.

У ЄС поспівчували тим, хто втратив рідних у цій страшній трагедії та наголосили на повній підтримці усіх заходів, спрямованих на встановлення істини катастрофи. Про це йдеться у заяві високого представника Євросоюзу Жозепа Борреля, яка оприлюднена на сайті Європейської Ради.

Посилаючись на свої попередні заяви, Європейський Союз відзначає всі кроки, здійснені у цьому відношенні, та очікує, що Росія визнає свою відповідальність і сприятиме зусиллям зі встановлення такої відповідальності, — йдеться в заяві.



Як відомо, пасажирський Boeing-777 «Малайзійських авіаліній», що виконував рейс МН17 із Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий над окупованою частиною Донбасу 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 283 пасажири та 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Нагадаємо, днями уряд Нідерландів заявив про намір подати позов проти Росії до Європейського суду з прав людини у зв’язку з катастрофою пасажирського «Боїнгу» рейсу MH17.