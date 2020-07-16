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Ракурс
ЕС призвал РФ признать ответственность за катастрофу рейса MH17. Фото: slovoidilo.ua

Ответственность за сбитие МН17 должна признать Россия, считает ЕС

16 июл 2020, 17:12
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Европейский Союз по случаю шестой годовщины авиакатастрофы самолета рейса MH17 на Донбассе призвал Россию признать свою ответственность за трагедию.

В ЕС посочувствовали тем, кто потерял родных в этой страшной трагедии, и заявили о полной поддержке всех мероприятий, направленных на установление истины катастрофы. Об этом идется в заявлении высокого представителя Евросоюза Жозепа Борреля, которое обнародовано на сайте Европейского Совета.

Ссылаясь на свои предыдущие заявления, Европейский Союз отмечает все шаги, предпринятые в этом отношении, и ожидает, что Россия признает свою ответственность и будет способствовать усилиям по установлению такой ответственности, — говорится в заявлении.


Как известно, пассажирский Boeing-777 «Малайзийских авиалиний», выполнявший рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит над оккупированной частью Донбасса 17 июля 2014 года. На борту лайнера находились 283 пассажира и 15 членов экипажа, все они погибли.

Напомним, на днях правительство Нидерландов заявило о намерении подать иск против России в Европейский суд по правам человека в связи с катастрофой пассажирского «Боинга» рейса MH17.

Источник: Ракурс


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