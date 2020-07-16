Гигантские молнии над Азовским морем попали на фото

Молния над Бердянском. Фото: Facebook

https://racurs.ua/n141226-gigantskie-molnii-nad-azovskim-morem-popali-na-foto.html

Ракурс

Молнии, которые вспыхнули над городом Бердянск Запорожской области, попали в объективы туристов, приехавших на морской курорт.

Природное явление поразило очевидцев своей жуткой красотой. Фото стихии, которое потрясло отдыхающих, опубликовали в Facebook.







На снимках видно, как над Азовским морем вспыхивают молнии одна за другой, озаряя светом все ночное небо.





Молния — это гигантский электрический искровой разряд в атмосфере, который проявляется яркой вспышкой света и громом.

Из-за сильных восходящих потоков воздуха в облаке образуются обособленные области, заряженные разноименными зарядами. Когда напряжение электрического поля в облаке или между нижней заряженной областью и землей достигает определенного значения, возникает молния. В среднем на Земле ежесекундно вспыхивают 100 молний.

Напомним, ранее мы сообщали, что удар молнии привел к гибели четырех туристов в польских Татрах.