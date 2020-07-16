Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Молния над Бердянском. Фото: Facebook

Гигантские молнии над Азовским морем попали на фото

16 июл 2020, 17:14
999

Молнии, которые вспыхнули над городом Бердянск Запорожской области, попали в объективы туристов, приехавших на морской курорт.

Природное явление поразило очевидцев своей жуткой красотой. Фото стихии, которое потрясло отдыхающих, опубликовали в Facebook.

Молния над Азовским морем. Фото: Facebook

На снимках видно, как над Азовским морем вспыхивают молнии одна за другой, озаряя светом все ночное небо.

Молния над Азовским морем. Фото: Facebook

Молния — это гигантский электрический искровой разряд в атмосфере, который проявляется яркой вспышкой света и громом.


Из-за сильных восходящих потоков воздуха в облаке образуются обособленные области, заряженные разноименными зарядами. Когда напряжение электрического поля в облаке или между нижней заряженной областью и землей достигает определенного значения, возникает молния. В среднем на Земле ежесекундно вспыхивают 100 молний.

Напомним, ранее мы сообщали, что удар молнии привел к гибели четырех туристов в польских Татрах.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров