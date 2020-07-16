Погода в Україні. Фото: Ракурс

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Погода в Україні 17 липня буде з короткочасними дощами та грозами в західних областях.

Опади найближчої доби прогнозують у Волинській, Рівненській, Житомирській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій областях та в Києві. На іншій території країни прогнозують сонячну, малохмарну та по-літньому теплу погоду. Про це повідомляє Гідрометцентр України.

За інформацією синоптиків, вночі стовпчики термометрів покажуть від 13° до 19° тепла. Вдень температура повітря до 21−29° вище нуля. Вітер очікується південно-східний 3−8 м/с.

Погода у Києві 17 липня очікується дощова лише вдень, а вночі — без істотних опадів. Вночі прогнозують 14−16° тепла, а вдень — 25−27° вище нуля.

Погода в Харкові в п’ятницю буде сонячною та малохмарною. Температура повітря вночі 13−15° тепла, вдень 25−27° вище нуля.

Погодні умови у Львові 17 липня будуть дощовими, очікуються грози. Температурні показники будуть наступними: вночі 13−15° тепла, а вдень — 21−23° вище нуля.

Погода в Одесі найближчої доби буде сонячною. В курортному місті температура повітря вночі очікується 17−19° тепла, а вдень — 27−29° вище нуля.

Погода в Карпатах завтра буде несприятливою для прогулянок — прогнозують дощі та грози. Стовпчики термометрів в темну пору доби покажуть 13−15° тепла, а вдень 19−23° тепла за Цельсієм.

Геомагнітна обстановка в Україні 17 липня прогнозується відносно спокійна. Впродовж доби можливі невеликі збурення.

Нагадаємо, синоптики обіцяли, що сьогодні західних областях вдень температура коливатиметься від 23° до 25°. Найтепліше сьогодні мало бути в південних регіонах, тут стовпчики термометрів покажуть 26−29°.