Перший президент Леонід Кравчук. Фото: EPA

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Леонід Кравчук, перший президент України, присоромив народних депутатів Верховної Ради дев’ятого скликання через їхню поведінку і відсутність політичної культури відносин.

Кравчук порівняв сучасний парламент із столичним Бессарабським ринком. Таку заяву він зробив 16 липня під час урочистого засідання з нагоди 30-ї річниці прийняття декларації про Державний суверенітет України. Про це йшлося в трансляції парламентського засідання.

За його словами, у цей непростий для України час неприйнятними є скандали в парламентському залі — образи, бійки та політичні маніпулювання. Також Кравчук додав, що деякі нардепи зневажають закон та Конституцію. Він закликав Зеленського притягнути таких політиків до відповідальності.

Іноді, коли спостерігаєш риторику деяких депутатів, деяких політиків, то складається сумне враження, що знаходишся на Бессарабці. Образи, невігластво, неточність формулювань і навіть маленькі побрехеньки неприпустимі на цьому фоні великих завдань, які стоять перед Україною, тому я звертаюся з великим проханням подумати про політичну культуру нашого життя, — зазначив перший президент.

Також на урочистому засіданні ВРУ виступив і видатний український вчений, академік Ігор Юхновський, який звернувся до президента Володимира Зеленського.

Пане президенте, нехай ваша українська мова стане рідною для вас і вашої родини, від вас вона пошириться на ваших соратників і на всю державу. Державність української мови — основа української держави. Хто проти цього — державний злочинець, — зазначив він.

Також академік закликав главу держави не позволити занижувати авторитет попередніх президентів і додав, що «колишній президент може стати вашим радником і опорою». Також він закликав Зеленського не боятися воювати за українську землю.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський на урочистому засіданні Ради заговорив про агресію Росії в Україні і про прагнення повернути усі окуповані території.