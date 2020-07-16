ГБР задержала заказчика убийства депутата. Фото: Офис генпрокурора

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Заказное убийство заместителя мэра Черкасс Юрия Ботнаря предупредили правоохранители.

Силовики разоблачили и задержали депутата Черкасского городского совета за организацию умышленного убийства заместителя мэра.

Оказалось, что один из депутатов Черкасского городского совета из-за личного конфликта с заместителем городского головы и из корыстных побуждений за определенную сумму денег заказал его убийство. Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

Депутат нашел посредника, которому поручил подобрать киллера. За преступление был уплачен задаток. Правоохранители провели спецоперацию, в ходе которой имитировали убийство чиновника и после передачи денег задержали его организатора.

Следователи открыли уголовное производство по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос относительно сообщения задержанному депутату о подозрении и избрании в отношении него меры пресечения в виде ареста. Задержанному грозит наказание виде лишения на срок от 10 до 15 лет, если его вину докажут.

Напомним, житель одного из районных центров Кировоградской области решил заказать бывшую жену. Для реализации своих преступных планов мужчина решил воспользоваться услугами киллера наемника, которому заплатил 1 тыс. долл.