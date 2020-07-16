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Ракурс
ГБР задержала заказчика убийства депутата. Фото: Офис генпрокурора

Убийство заместителя мэра Черкасс заказал депутат — преступление инсценировали (ФОТО 18+)

16 июл 2020, 20:07
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Заказное убийство заместителя мэра Черкасс Юрия Ботнаря предупредили правоохранители.

Силовики разоблачили и задержали депутата Черкасского городского совета за организацию умышленного убийства заместителя мэра.

Оказалось, что один из депутатов Черкасского городского совета из-за личного конфликта с заместителем городского головы и из корыстных побуждений за определенную сумму денег заказал его убийство. Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

Депутат нашел посредника, которому поручил подобрать киллера. За преступление был уплачен задаток. Правоохранители провели спецоперацию, в ходе которой имитировали убийство чиновника и после передачи денег задержали его организатора.

Следователи открыли уголовное производство по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос относительно сообщения задержанному депутату о подозрении и избрании в отношении него меры пресечения в виде ареста. Задержанному грозит наказание виде лишения на срок от 10 до 15 лет, если его вину докажут.

ГБР задержала заказчика убийства депутата. Фото: Офис генпрокурора


Заказное убийство заместителя мэра инсценировали в Черкассах. Фото: ГБР

Напомним, житель одного из районных центров Кировоградской области решил заказать бывшую жену. Для реализации своих преступных планов мужчина решил воспользоваться услугами киллера наемника, которому заплатил 1 тыс. долл.

Источник: Ракурс


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