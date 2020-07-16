Витренко попрощался с работой в «Нафтогазе»

Юрий Витренко с НАК «Нафтогаз». Фото: РБК

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Юрий Витренко, исполнительный директор НАК «Нафтогаз», попрощался с работой в компании.

Чиновник заявил, что 16 июля — последний день его работы в компании. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

В своей заметке Витренко напомнил, что именно его команда добилась победы над «Газпромом» в Стокгольмском арбитраже и заставила российского газового монополиста пойти на уступки Украине.

Оставляя в «Нафтогазе» большие наработки (и деньги от «Газпрома» — направление, за которое я отвечал), хочу пожелать руководству компании и государства достаточно компетентности и порядочности использовать их на благо граждан Украины, — говорится в тексте сообщения.

Напомним, в мае исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявлял о получении предупреждения, что его должность в компании сокращают. Тогда отмечалось, что в июле он будет уволен из НАК.

Чиновник отмечал, что его увольнение связано с изменением приоритетов компании. Исполнительный директор считает, что сегодня не является приоритетом борьба с российской агрессией, а также отпала необходимость в защите интересов Украины в отношениях с «Газпромом».