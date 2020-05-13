Юрий Витренко. Фото: Телеканал ATR

https://racurs.ua/n138115-vitrenko-anonsiroval-ego-uvolnenie-iz-naftogaza-za-pobedu-nad-gazpromom.html

Ракурс

Юрий Витренко, исполнительный директор «Нафтогаза», сообщил о полученном предупреждении, что его должность в компании сокращают. Это означает, что через два месяца Витренко будет уволен из компании.

Свои мысли по данному поводу исполнительный директор «Нафтогаза» опубликовал в Facebook.

По мнению Витренко, его увольнение связано со сменой приоритетов компании. Исполнительный директор считает, что сегодня не является приоритетом борьба с российской агрессией, а также отпала необходимость в защите интересов Украины во взаимоотношениях с «Газпромом».

Кроме того, Витренко полагает, что сейчас не является приоритетом и борьба с коррупцией в газовой отрасли. Зато появились другие приоритеты, которые отдаляют Украину от сближения с Евросоюзом, а также являются барьером для введения в стране цивилизованных европейских правил.

По мнению Витренко, именно его команда добилась победы над «Газпромом» в Стокгольмском арбитраже и заставила российского газового монополиста пойти на уступки Украине.

Не забыл Витренко подвергнуть критике и главу «Нафтогаза» Андрея Коболева. Исполнительный директор «Нафтогаза» не без доли возмущения говорит о том, что Кабмин продлил контракт с Коболевым еще на четыре года. Он считает, что Коболев является «частью системы» и попросту «паразитирует на достижениях других».

Витренко заявил, что он напрямую говорил Коболеву о его провалах в руководстве компании, а также указывал на успехи своей команды.

Также исполнительный директор добавил, что «недостаточный уровень компетентности и морально-этических качеств Коболева является проблемой для трансформации „Нафтогаза“ в эффективную национальную компанию. Это, прежде всего, негативно влияет на способность Украины успешно противостоять России, бороться с коррупцией и развивать экономику».

Следует отметить, что Витренко сотрудничает с «Нафтогазом» с 2002 года. С 2018 года он занимает должность исполнительного директора компании.

Как ранее писал «Ракурс», Витренко в судебном порядке пытается добиться выплаты ему премии за победу над «Газпромом» в Стокгольмском арбитраже.