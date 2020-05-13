Юрій Вітренко. Фото: Телеканал ATR

https://racurs.ua/ua/n138115-vitrenko-anonsuvav-yogo-zvilnennya-z-naftogazu-cherez-peremogu-nad-gazpromom.html

Ракурс

Юрій Вітренко, виконавчий директор «Нафтогазу», повідомив про отримання попередження, що його посаду в компанії скорочують. Це означає, що через два місяці Вітренко буде звільнений із компанії.

Свої думки з цього приводу виконавчий директор «Нафтогазу» опублікував у Facebook.

На думку Вітренка, його звільнення пов’язане зі зміною пріоритетів компанії. Виконавчий директор вважає, що сьогодні не є пріоритетом боротьба з російською агресією, а також відпала необхідність у захисті інтересів України у взаєминах із «Газпромом».

Крім того, Вітренко вважає, що зараз не є пріоритетом і боротьба з корупцією у газовій галузі. Зате з’явилися інші пріоритети, які віддаляють Україну від зближення із Євросоюзом, а також є бар'єром для введення в країні цивілізованих європейських правил.

На думку Вітренка, саме його команда добилася перемоги над «Газпромом» у Стокгольмському арбітражі і змусила російського газового монополіста піти на поступки Україні.

Не забув Вітренко піддати критиці й голову «Нафтогазу» Андрія Коболєва. Виконавчий директор «Нафтогазу» обурився тим, що Кабмін продовжив контракт із Коболєвим ще на чотири роки. Вітренко вважає, що Коболєв є «частиною системи» і «паразитує на досягненнях інших». Вітренко заявив, що він безпосередньо говорив Коболєву про його провали у керівництві компанії, а також вказував на успіхи своєї команди.

Також виконавчий директор додав, що «недостатній рівень компетентності та морально-етичних якостей Коболєва є проблемою для трансформації „Нафтогазу“ в ефективну національну компанію. Це, перш за все, негативно впливає на здатність України успішно протистояти Росії, боротися з корупцією та розвивати економіку».

Слід зазначити, що Вітренко співпрацює з «Нафтогазом» із 2002 року. З 2018 року він обіймає посаду виконавчого директора компанії.

Як раніше писав «Ракурс», Вітренко у судовому порядку намагається домогтися виплати йому премії за перемогу над «Газпромом» у Стокгольмському арбітражі.