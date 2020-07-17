Повторное заражение коронавирусом зафиксировали в США. Фото: Otvprim.ru

https://racurs.ua/n141270-povtornoe-zarajenie-koronavirusom-zafiksirovali-v-ssha.html

Ракурс

Повторное заражение коронавирусом все же возможно. Об этом свидетельствует горький опыт 50-летнего пациента из США, который с разницей в три месяца дважды переболел COVID-19.

Об этом сообщил терапевт Д. Клэй Акерли из Вашингтона. Медик утверждает, что пациент первый раз переболел коронавирусом без осложнений, у него лишь наблюдался легкий кашель и боль в горле. Зато второй раз у него были жар, одышка и кислородное голодание, пишет Vox.

Медик допускает, что мужчина не до конца излечился от коронавируса, хотя это маловероятно, потому что между случаями инфицирования пациенту делали два теста, которые показали отрицательный результат. Кроме того, шесть недель мужчина чувствовал себя хорошо.

После первого выздоровления мужчину не проверяли на наличие антител, но уже известно, что они вырабатываются не у всех выздоровевших. Кроме того, концентрация антител после болезни быстро снижается. Это вызывает у медиков большие сомнения в том, что человечеству удастся выработать коллективный иммунитет против коронавируса.

Не исключено, что даже вакцина будет носить кратковременный эффект, если таковая будет когда-либо изобретена. Кроме того, переболевшие коронавирусом люди считают себя защищенными и пренебрегают карантинными правилами.

Медики затрудняются сказать, является ли повторное заражение коронавирусом закономерностью или исключением из правил. Тем не менее, призывают всех носить маски, мыть руки и соблюдать дистанцию.

Как ранее писал «Ракурс», во Всемирной организации здравоохранения считают, что причиной положительных тестов на коронавирус у излечившихся пациентов могут быть мертвые клетки легких.