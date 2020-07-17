Повторне зараження коронавірусом зафіксували у США. Фото: Otvprim.ru

https://racurs.ua/ua/n141270-povtorne-zarajennya-koronavirusom-zafiksuvaly-u-ssha.html

Ракурс

Повторне зараження коронавірусом все ж можливо. Про це свідчить гіркий досвід 50-річного пацієнта зі США, який з різницею у три місяці двічі перехворів на COVID-19.

Про це повідомив терапевт Д. Клей Акерлі з Вашингтону. Медик стверджує, що пацієнт вперше перехворів на коронавірус без ускладнень, у нього лише спостерігався легкий кашель та біль у горлі. Зате другого разу у нього були жар, задишка і кисневе голодування, пише Vox.

Медик не виключає, що чоловік не до кінця вилікувався від коронавірусу, хоча це малоймовірно, тому що між випадками інфікування пацієнту робили два тести, які показали негативний результат. Крім того, шість тижнів чоловік відчував себе добре.

Після першого одужання чоловіка не перевіряли на наявність антитіл, але вже відомо, що вони виробляються не в усіх пацієнтів, що одужали. Крім того, концентрація антитіл після хвороби швидко знижується. Це викликає у медиків великі сумніви в тому, що людству вдасться виробити колективний імунітет проти коронавірусу.

Не виключено, що навіть вакцина буде носити короткочасний ефект, якщо таку буде коли-небудь винайдено. Крім того, перехворілі на коронавірус люди вважають себе захищеними і нехтують карантинними правилами.

Медики не можуть сказати, чи є повторне зараження коронавірусом закономірністю або виключенням із правил. Проте, закликають усіх носити маски, мити руки і дотримуватися дистанції.

Як раніше писав «Ракурс», у Всесвітній організації охорони здоров’я вважають, що причиною позитивних тестів на коронавірус у пацієнтів, які вилікувалися, можуть бути мертві клітини легенів.