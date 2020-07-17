Селезень зі стрілою від арбалета. Фото: DESOP

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Птах, якого поранили три місяці тому з арбалета, був знайдений живим за допомогою добровольців екологічного об'єднання із захисту птахів (DESOP) в Чехії.

Про вилов пораненого птаха, якого шукали весь цей час, заявили в організації. Там зазначили, що селезень (самець качки) відмінно літає і запам’ятав машину зоозахисників, тому йому вдавалося втекти.





В організації розповіли, що вперше намагалися впіймати птаха з пораненням ще 20 квітня, проте він постійно втікав з-під людського носа. Остаточно спіймати селезня вдалося хитрістю — птах почав линяти. Завдяки цьому він тимчасово втратив здатність літати.





Фінальну гонитву за пораненим селезнем влаштували двоє активістів з природоохоронної організації. Вони вирішили спіймати птаха за допомогою байдарок. Як тільки селезень побачив байдарки, він зник у високій траві. Але цей трюк не налякав зоозахисників — птах вже робив так раніше і міг ховатися у траві годинами. На цей раз активісти стояли на березі з сіткою на довгій жердині. Відтак птаху не залишили шансу на втечу.





Співробітники організації виявили у черепі селезня стрілу від арбалета і звернулися в поліцію, яка зайнялася пошуками зловмисника, що вистрелив у птаха, оскільки полювання на тварин у межах міста заборонено.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Італії рятувальники близько двох годин визволяли молодого кита, що застряв у рибальських сітях.