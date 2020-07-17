Нові DDOS-атаки здатні відключити Україну від інтернету — РНБО, фото — Pixabay

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Перші спроби нового типу DDOS-атак зафіксували в Раді національної безпеки і оборони (РНБО). Такий метод використовується для блокування мереж провайдерів зв’язку.

Кілька днів хакери успішно атакували десятки провайдерів у світі. Не оминули вони й Україну, повідомила прес-служба РНБО з посиланням на заступника секретаря відомства Сергія Демедюка.

Наразі хакери тільки оцінюють здатність України опиратися, оскільки більшість інцидентів були лише підготовкою до великої атаки. Україна може стати частиною координованого плану блокування глобального доступу до сегментів інтернету.

В Національному координаційному центрі кібербезпеки наголошують на важливості використання складних паролів. Заступник секретаря РНБО повідомив, що ситуація в Україні ускладнюється відсутністю засобів швидкої протидії, а втрата частини важливих сервісів (включно з передачею відеоконтенту, інтернет-телефонією) цілком вірогідна.

У червні одна з DDOS-атак нового типу стала найбільшою в історії. Вона призвела до відключення 15% всього світового інтернету і кількох магістральних провайдерів на 30 хвилин.

РНБО заявляла, що в Україні істотно збільшилася кількість кібератак на сайти органів влади.