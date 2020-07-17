Новые DDOS-атаки способны отключить Украину от интернета — СНБО, фото — Pixabay

https://racurs.ua/n141269-novye-ddos-ataki-sposobny-otkluchit-ukrainu-ot-interneta-snbo.html

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Первые попытки нового типа DDOS-атак зафиксировали в Совете национальной безопасности и обороны (СНБО). Такой метод используется для блокировки сетей провайдеров связи.

Несколько дней хакеры успешно атаковали десятки провайдеров во всем мире. Не обошли они и Украину, сообщила пресс-служба СНБО со ссылкой на заместителя секретаря ведомства Сергея Демедюка.

Сейчас хакеры только оценивают способность Украины сопротивляться, поскольку большинство инцидентов были лишь подготовкой к большой атаке. Украина может стать частью координированного плана блокировки глобального доступа к сегментам интернета.

В Национальном координационном центре кибербезопасности подчеркивают в связи с этим важность использования сложных паролей. Заместитель секретаря СНБО сообщил, что ситуация в Украине осложняется отсутствием средств быстрого противодействия, а потеря части важных сервисов (включая передачу видеоконтента, интернет-телефонию) вполне вероятна.

В июне одна из DDOS-атак нового типа стала самой масштабной в истории. Она привела к отключению 15% всего мирового интернета и нескольких магистральных провайдеров на 30 минут.

СНБО заявляла, что в Украине существенно увеличилось число кибератак на сайты органов власти.