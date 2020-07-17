Взрыв прогремел во дворе дома янтарного экс-нардепа — что известно

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Ракурс

Граната взорвалась во дворе дома бывшего народного избранника Борислава Розенблата. Инцидент произошел в ночь на 17 июля в Житомирской области. В полиции имя политика решили не разглашать, однако Розенблат сам подтвердил эту информацию на своей странице в Фейсбук.

Утром поступило сообщение об обнаружении во дворе усадьбы подозрительных обломков. На месте происшествия работает полиция. Согласно имеющейся информации, во дворе дома произошел взрыв гранаты, — сообщает пресс-служба Нацполиции Житомирщины.

Правоохранители проверяют записи с камер видеонаблюдения. Инцидент предварительно квалифицирован по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

В то же время экс-нардеп Розенблат заявил в Фейсбук, что граната взорвалась в его дворе.

Ночью во двор моего дома бросили гранату, был взрыв. К счастью, никто не пострадал. В этом я вижу очередную попытку запугать мою семью из-за нашей политической деятельности, — написал Розенблат.

Специалисты-взрывотехники установили, что взрыв произошел около 3.00 ночи, когда через забор домовладения неизвестный бросил гранату, которая сдетонировала во дворе.

Напомним, в 2017 года Розенблата подозревали в получении взятки в размере 200 тыс. долл. за влияние на решение о выдаче специального разрешения на пользование недрами и вымогательство взятки от нерезидентов за добычу янтаря на территории Украины.