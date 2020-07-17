Вибух стався у дворі будинку бурштинового екс-нардепа — що відомо

https://racurs.ua/ua/n141268-vybuh-stavsya-u-dvori-budynku-burshtynovogo-eks-nardepa-scho-vidomo.html

Ракурс

Граната вибухнула на подвір’ї колишнього народного обранця Борислава Розенблата. Інцидент стався у ніч на 17 липня у Житомирській області. У поліції ім’я політика вирішили не розголошувати, однак Розенблат згодом підтвердив цю інформацію на своїй сторінці у Фейсбук.

Вранці надійшло повідомлення про виявлення на подвір’ї обійстя підозрілих уламків. На місці події працює поліція. За наявною інформацією, у дворі будинку стався вибух гранати, — інформує прес-служба Нацполіції Житомирщини.

Правоохоронці перевіряють записи з камер відеоспостереження. Інцидент попередньо кваліфіковано за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу Україні (хуліганство).

Водночас екс-нардеп Розенблат заявив у Фейсбук, що граната вибухнула на його подвір’ї.

Вночі у двір мого будинку кинули гранату, був вибух. На щастя, ніхто не постраждав. У цьому я бачу чергову спробу залякати мою родину через нашу політичну діяльність, — написав Розенблат.

Фахівці-вибухотехніки встановили, що вибух стався близько 3.00 ночі, коли через паркан домоволодіння невідома особа кинула гранату, яка здетонувала у дворі.

Нагадаємо, у 2017 році Розенблата підозрювали в отриманні хабара у розмірі 200 тис. дол. за вплив на рішення щодо видачі спеціального дозволу на користування надрами та вимагання хабара від нерезидентів за видобуток бурштину на території України.