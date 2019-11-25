Проти екс-нардепа Розенблата закрили адміністративну справу, фото: facebook

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Ракурс

Адміністративну справу проти колишнього народного депутата Борислава Розенблата закрито.

Печерський районний суд Києва прийняв відповідне рішення. Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Інстанцією визнано екс-нардепа винним у конфлікті інтересів. Зазначається, що він умисно вчинив дії в умовах реального конфлікту інтересів. У лютому 2018 року він направив до Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) звернення про перевірку декларацій одного зі співробітників правоохоронних органів. Представники слідства заявляли, що колишній депутат отримував від цього правоохоронця хабар.

Справу закрито судовою інстанцією через закінчення строків для накладення адміністративного стягнення. Постанова може бути оскаржена, оскільки не набрала законної сили.

В березні адмінпротокол щодо Розенблата був направлений НАЗК до суду. Екс-нардеп вимагав перевірити декларації співробітника Національного антикорупційного бюро (НАБУ), який є свідком у кримінальній справі проти Розенблата.

Нагадаємо, у травні Розенблат подав позов проти екс-президента Петра Порошенка та очільника НАБУ Артема Ситника. Він попросив встановити законність призначенням колишнім главою держави Ситника на посадку, а також визнати протиправними дії останнього.