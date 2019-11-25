Против экс-нардепа Розенблата закрыли административное дело, фото: facebook

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Административное дело против бывшего народного депутата Борислава Розенблата закрыто.

Печерский районный суд Киева принял соответствующее решение. Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Инстанцией экс-нардеп признан виновным в конфликте интересов. Отмечается, что он умышленно совершил действия в условиях реального конфликта интересов. В феврале 2018 он направил в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАЗК) обращение о проверке деклараций одного из сотрудников правоохранительных органов. Представители следствия заявляли, что бывший депутат получал от этого правоохранителя взятку.

Дело закрыто судебной инстанцией из-за истечения сроков для наложения административного взыскания. Постановление может быть обжаловано, поскольку не вступило в законную силу.

В марте админпротокол по Розенблату был направлен НАЗК в суд. Экс-нардеп требовал проверить декларации сотрудника Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), который является свидетелем по уголовному делу против него.

Напомним, в мае Розенблат подал иск против экс-президента Петра Порошенко и главы НАБУ Артема Сытника. Он попросил установить законность назначения бывшим главой государства Сытника на должность, а также признать противоправными действия последнего.