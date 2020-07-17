Банду с огромным арсеналом оружия задержали на Днепропетровщине (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n141266-zaderjana-banda-na-dnepropetrovschine-s-ogromnym-arsenalom-orujiya-foto.htmlРакурс
Задержана банда в городе Никополь Днепропетровской области, которая запугивала, похищала и пытала людей. Задержан главарь преступной группировки и четверо членов банды.
В гараже главаря банды обнаружен огромный арсенал оружия, сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.
Во время обыска правоохранители изъяли:
- четыре автомата АК-74 и 16 магазинов к ним;
- три реактивные противотанковые гранаты РПГ-26;
- восемь тротиловых шашек, пластид;
- 11 выстрелов к ручным гранатометам;
- пулеметы Дегтярева и РПК-74;
- две мины МОН-50 и ОЗМ-72;
- четыре гранатометных выстрела ВОГ-25;
- три пистолета-пулемета ППШ;
- 20 ружей;
- пять пистолетов Макарова;
- около 4,5 тыс. патронов к автоматическому огнестрельному оружию.
Кроме того, обнаружено:
- 38 корпусов к гранатам РГД-5 и Ф-1;
- 15 запалов УЗРГМ-2;
- помповое ружье;
- семь бронежилетов;
- четыре дымовые шашки;
- девять сигнальных ракет;
- номерные знаки и документы на различные автомобили.
Также у фигурантов обнаружена компьютерная техника и черновые записи с доказательствами противоправной деятельности и значительная сумма наличных.
Решается вопрос об объявлении задержанным о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ст. 127 (пытки).
Как ранее писал «Ракурс», полицейские провели спецоперацию по «зачистке» Ренийского района Одесской области от организованных преступных группировок, которые контролирует криминальный авторитет Олег Попеску по кличке Румын.