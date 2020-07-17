Задержана банда с огромным арсеналом оружия. Фото: Слово и Дело

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Ракурс

Задержана банда в городе Никополь Днепропетровской области, которая запугивала, похищала и пытала людей. Задержан главарь преступной группировки и четверо членов банды.

В гараже главаря банды обнаружен огромный арсенал оружия, сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

Во время обыска правоохранители изъяли:

четыре автомата АК-74 и 16 магазинов к ним;

три реактивные противотанковые гранаты РПГ-26;

восемь тротиловых шашек, пластид;

11 выстрелов к ручным гранатометам;

пулеметы Дегтярева и РПК-74;

две мины МОН-50 и ОЗМ-72;

четыре гранатометных выстрела ВОГ-25;

три пистолета-пулемета ППШ;

20 ружей;

пять пистолетов Макарова;

около 4,5 тыс. патронов к автоматическому огнестрельному оружию.

Кроме того, обнаружено:

38 корпусов к гранатам РГД-5 и Ф-1;

15 запалов УЗРГМ-2;

помповое ружье;

семь бронежилетов;

четыре дымовые шашки;

девять сигнальных ракет;

номерные знаки и документы на различные автомобили.

Также у фигурантов обнаружена компьютерная техника и черновые записи с доказательствами противоправной деятельности и значительная сумма наличных.

Решается вопрос об объявлении задержанным о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ст. 127 (пытки).

Как ранее писал «Ракурс», полицейские провели спецоперацию по «зачистке» Ренийского района Одесской области от организованных преступных группировок, которые контролирует криминальный авторитет Олег Попеску по кличке Румын.