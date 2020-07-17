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Ракурс
Задержана банда с огромным арсеналом оружия. Фото: Слово и Дело

Банду с огромным арсеналом оружия задержали на Днепропетровщине (ФОТО, ВИДЕО)

17 июл 2020, 15:51
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Задержана банда в городе Никополь Днепропетровской области, которая запугивала, похищала и пытала людей. Задержан главарь преступной группировки и четверо членов банды.

В гараже главаря банды обнаружен огромный арсенал оружия, сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

Задержана банда с огромным арсеналом оружия. Фото: СБУ

Во время обыска правоохранители изъяли:

  • четыре автомата АК-74 и 16 магазинов к ним;
  • три реактивные противотанковые гранаты РПГ-26;
  • восемь тротиловых шашек, пластид;
  • 11 выстрелов к ручным гранатометам;
  • пулеметы Дегтярева и РПК-74;
  • две мины МОН-50 и ОЗМ-72;
  • четыре гранатометных выстрела ВОГ-25;
  • три пистолета-пулемета ППШ;
  • 20 ружей;
  • пять пистолетов Макарова;
  • около 4,5 тыс. патронов к автоматическому огнестрельному оружию.

Задержана банда с огромным арсеналом оружия. Фото: СБУ

Задержана банда с огромным арсеналом оружия. Фото: СБУ

Кроме того, обнаружено:

  • 38 корпусов к гранатам РГД-5 и Ф-1;
  • 15 запалов УЗРГМ-2;
  • помповое ружье;
  • семь бронежилетов;
  • четыре дымовые шашки;
  • девять сигнальных ракет;
  • номерные знаки и документы на различные автомобили.

Задержана банда с огромным арсеналом оружия. Фото: СБУ

Задержана банда с огромным арсеналом оружия. Фото: СБУ

Также у фигурантов обнаружена компьютерная техника и черновые записи с доказательствами противоправной деятельности и значительная сумма наличных.

Решается вопрос об объявлении задержанным о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.


По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ст. 127 (пытки).

Как ранее писал «Ракурс», полицейские провели спецоперацию по «зачистке» Ренийского района Одесской области от организованных преступных группировок, которые контролирует криминальный авторитет Олег Попеску по кличке Румын.

Источник: Ракурс


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