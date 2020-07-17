Затримано банду з величезним арсеналом зброї. Фото: Слово і Діло

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Ракурс

Затримано банду в місті Нікополь Дніпропетровської області, яка залякувала, викрадала і катувала людей. Затримані ватажок злочинного угруповання та четверо членів банди.

У гаражі ватажка банди виявлено величезний арсенал зброї, повідомляє прес-служба Служби безпеки України.

Під час обшуку правоохоронці вилучили:

чотири автомати АК-74 та 16 магазинів до них;

три реактивних протитанкових гранати РПГ-26;

вісім тротилових шашок, пластид;

11 пострілів до ручних гранатометів;

кулемети Дегтярьова та РПК-74;

дві міни МОН-50 і ОЗМ-72;

чотири гранатометних постріли ВОГ-25;

три пістолети-кулемети ППШ;

20 рушниць;

п’ять пістолетів Макарова;

близько 4,5 тис. патронів до автоматичної вогнепальної зброї.

Окрім того, виявлено:

38 корпусів до гранат РГД-5 та Ф-1;

15 запалів УЗРГМ-2;

помпову рушницю;

сім бронежилетів;

чотири димові шашки;

дев’ять сигнальних ракет;

номерні знаки і документи на різні автомобілі.

Також у фігурантів виявлено комп’ютерну техніку та чорнові записи з доказами протиправної діяльності та значну суму готівки.

Вирішується питання про оголошення затриманим про підозру і обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 КК України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ст. 127 (катування).

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