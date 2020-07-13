Спецназ КОРД. Фото: НПУ

https://racurs.ua/ua/n141030-specnaz-policiyi-zneshkodyv-bandu-na-kyyivschyni-yaka-napala-na-budynok-biznesmena-video.html

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У Київській області поліцейські затримали банду зловмисників, які здійснили напад на будинок підприємця в селищі Козин в Обухівському районі.

Група бандитів у червні цього року вдерлася до будинку бізнесмена. Грабіжники винесли з дому велику суму грошей після того, як залякали господарів оселі. Згодом особи чотирьох зловмисників поліцейські встановили, затримували їх співробітники КОРДу та полку поліції особливого призначення. Про це 13 липня повідомила прес-служба Головного управління Національної поліції в Київській області.

Затриманих помістили в до ізолятора тимчасового тримання, а під час обшуків у фігурантів кримінального провадження вилучили зброю, боєприпаси, банківські картки, мобільні телефони, автомобілі та мототранспорт, на якому нападники вчинили розбійний напад.

Слідчі поліції відкрили кримінальні провадження за ч. 3 ст. 187 (розбій), за ст. 257 (бандитизм) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Затриманим чоловікам вже повідомлено про підозру у скоєних злочинах.

Нагадаємо, у Полтаві суд обрав запобіжний захід підозрюваним, які в Полтавській області підірвали службовий автомобіль «Укрпошти» і заволоділи грошима в сумі 2,75 млн грн.