Спецназ КОРД. Фото: НПУ

https://racurs.ua/n141030-specnaz-policii-obezvredil-na-kievschine-bandu-napavshuu-na-dom-biznesmena-video.html

Ракурс

В Киевской области полицейские задержали банду злоумышленников, которые совершили нападение на дом предпринимателя в поселке Козин в Обуховском районе.

Группа бандитов в июне этого года ворвалась в дом бизнесмена. Грабители вынесли из дома крупную сумму денег после того, как запугали хозяев дома. Впоследствии личности четырех злоумышленников полицейские установили, их задерживали сотрудники КОРДа и полка полиции особого назначения. Об этом 13 июля сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Киевской области.

Задержанных поместили в изолятор временного содержания, а во время обысков у фигурантов уголовного производства изъяли оружие, боеприпасы, банковские карты, мобильные телефоны, автомобили и мототранспорт, на котором нападавшие совершили разбойное нападение.

Следователи полиции открыли уголовные производства по ч. 3 ст. 187 (разбой), по ст. 257 (бандитизм) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Задержанным мужчинам уже сообщено о подозрении в совершенных преступлениях.

Напомним, в Полтаве суд избрал меру пресечения подозреваемым, которые в Полтавской области взорвали служебный автомобиль «Укрпочты» и завладели деньгами в сумме 2,75 млн грн.