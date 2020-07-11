Арест подозреваемых. Фото: ТСН

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В Полтаве суд избрал меру пресечения троим подозреваемым в совершении нападения на автомобиль «Укрпочты», который произошел 7 июля в Полтавской области.

Октябрьский районный суд 11 июля отправил под стражу на 60 суток без права внесения залога трех подозреваемых. Четвертому фигуранту меру пресечения изберут до конца суток. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Полтавской области.

Тем временем заместитель главы МВД Антон Геращенко на собственной странице в Facebook сообщил, что полиции удалось найти похищенные из почтового автомобиля деньги, а также пистолет охранника, который украли грабители. Сейчас правоохранители разыскивают пятого злоумышленника, его личность уже установили.

Напомним, 7 июля в Полтавской области неизвестные грабители взорвали служебный автомобиль «Укрпочты» и завладели деньгами в сумме 2,75 млн грн. В результате нападения два человека получили телесные повреждения различной степени тяжести.