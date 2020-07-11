Арешт підозрюваних. Фото: ТСН

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У Полтаві суд обрав запобіжний захід трьом підозрюваним у вчиненні нападу на автомобіль «Укрпошти», який стався 7 липня у Полтавській області.

Октябрський районний суд 11 липня відправив під варту на 60 діб без права внесення застави трьох підозрюваних. Четвертому фігуранту запобіжний захід оберуть до кінця доби. Про це повідомила прес-служба Головного управління Національної поліції в Полтавській області.

Тим часом заступник глави МВС Антон Геращенко на власній сторінці у Facebook повідомив, що поліції вдалося знайти викрадені з поштового автомобіля гроші, а також пістолет охоронця, який вкрали грабіжники. Наразі правоохоронці розшукують п’ятого зловмисника, його особу вже встановили.

Нагадаємо, 7 липня у Полтавській області невідомі грабіжники підірвали службовий автомобіль «Укрпошти» і заволоділи грошима в сумі 2,75 млн грн. Унаслідок нападу двоє осіб отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.