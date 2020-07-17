Оккупанты отдали тело погибшего вблизи Зайцево медика, фото — Новынарня

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Боевики на Донбассе передали украинской стороне тело погибшего вблизи Зайцево медика. Он погиб 13 июля и с тех пор оккупанты всяческим образом тормозили поиск тела украинскими военными.

В ООС сообщили о передаче неидентифицированного тела на КПВВ «Марьинка». Впрочем, подтверждений того, что это — военный медик, погибший 13 июля, не было. Украинские военные намеревались провести экспертизу ДНК в Красногоровской больнице.

«Укринформ» сообщил со ссылкой на Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения, что в «серой зоне» состоялась передача украинской стороне тела именно погибшего военного медика.

О передаче тела Николая Ильина заявляли и сепаратистские СМИ. Боевики заявили, что продолжают поиски тела «третьего вероятно погибшего украинского диверсанта» из состава бригады морской пехоты.

Напомним, что 13 июля командир разведывательного взвода лейтенант Дмитрий Красногрудь погиб в результате подрыва на взрывном устройстве в «серой зоне» под поселком Зайцево рядом с оккупированной Горловкой.

В тот же день российские оккупационные войска с трех сторон обстреляли группу ВСУ, которая шла на эвакуацию тела павшего офицера. При этом было договорено о режиме «тишины» через ОБСЕ. Тогда погиб медик из эвакуационной команды Николай Ильин (Эстонец).