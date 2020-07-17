Боевики блокируют поиски погибшего на Донбассе медика, фото — Дельфи

https://racurs.ua/n141259-boeviki-blokiruut-poiski-pogibshego-na-donbasse-medika.html

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Боевики в Донбассе третий день подряд не позволяют провести поиски раненого в районе Зайцево украинского военного. Он уже несколько дней находится в «серой зоне».

Во время переговоров при посредничестве ОБСЕ с террористами не удалось договориться о режиме тишины, чтобы вытянуть медика с поля боя. В пресс-центре операции Объединенных сил заявили, что «враг постоянно безосновательно не дает проводить поисковые мероприятия».

Киев настаивает на проведении самостоятельного поиска представителями поисковой группы, которые будут без оружия и должным образом одеты.

Между тем МИД Эстонии подтвердил гибель своего гражданина на Донбассе. Николай Ильин родился в Беларуси, получил в Эстонии статус беженца, а в 2016 году — гражданство. Статус и роль Ильина на Донбассе украинская власть еще уточняет.

Граждане Эстонии могут служит в воинских частях других стран с разрешения правительства, но в отношении Ильина такую процедуру не проводили.

Эстонские СМИ поговорили с лучшим другом покойного Максимом Пчеловым. Как оказалось, медик с позывным Эстонец планировал жениться на украинке и вернуться домой.

Если погибну, то кремируйте меня и развейте прах над Украиной, Беларусью и Эстонией, — завещал он.

Ильин сам разрабатывал методички и пособия для солдат, чтобы они могли самостоятельно оказать первую помощь себе и ближним.

У Николая был специальный рюкзак, оснащенный по максимуму. Он дал мне в авто Celox (кровоостанавливающее средство), «Турникет» (жгут) и сказал, что эти вещи также должны быть в машине, — вспоминает Пчелов.

Напомним, 13 июля боевики на Донбассе обстреляли группу украинских военных, забиравших с поля боя тело погибшего бойца. В результате военный медик погиб, еще двое военнослужащих пострадали.