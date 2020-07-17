Бронежилеты "Марченко". Фото: Радио Свобода

https://racurs.ua/n141257-delo-brakovannyh-bronejiletov-poyavilis-skandalnye-zapisi-iz-kabinetov-minoborony.html

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Некачественные бронежилеты, которые закупили в Министерстве обороны, вызвали сомнения у самих чиновников, а их закупка сопровождалась давлением на военных.

Даже после проведения собственных экспертиз, которые доказали плохое качество бронежилетов, чиновники не вернули некачественный товар производителю из-за отсутствия для этого юридических оснований. Об этом говорится в расследовании «Схем».

ГБР обвинило чиновников Минобороны в закупке 20 тыс. бронежилетов сомнительного качества в 2019 году. Согласно результатам проведенной экспертизы, при намокании один из защитных элементов в бронежилетах простреливается.

Подозрение получили двое представителей фирмы-производителя, которая поставляла некачественные бронежилеты, а также пятеро чиновников Минобороны. Среди подозреваемых по делу был и генерал Дмитрий Марченко. В подтверждение своих обвинений ГБР опубликовало фрагменты разговоров чиновников ведомства по закупкам.

Согласно новыми записям, которые обнародовали журналисты, на сотрудников Минобороны могли оказывать давление и ускорять процесс поставки закупленных партий бронежилетов.

В одном из фрагментов записей человек с голосом, похожим на начальника Управления контроля качества при Минобороны Михаила Каморянского, говорит о том, что военных торопили с принятием решения по закупке.

Также записи позволили восстановить хронологию событий, которые происходили уже после того, как стало известно, что баллистический пакет при намокании теряет свои свойства. Ведь накануне объявления закупки бронежилетов у поставщика в лаборатории Минобороны были проведены испытания, которые должны были определить качество товара.

Согласно аудиозаписям, чиновники впоследствии провели свои собственные независимые испытания и пришли к выводу, что бронежилеты действительно некачественные. Генерал Дмитрий Марченко отдавал указания подчиненным и согласовывал с министром обороны — если результат эксперимента будет отрицательный, то разглашать это не стоит.

На момент этих разговоров в министерстве получили уже 4 тыс. бронежилетов от производителя. Отдельные записи также позволили установить, что бронежилет проверяли именно производства компании «Темп-3000», которая победила в тендере, но из предыдущих партий.

Согласно записям, у военных были сомнения относительно качества бронежилетов со склада, но спорить с производителем уже не могли — они провели экспертизу перед закупкой, которая показала, что бронежилеты якобы отвечают стандартам качества.

Журналисты взяли комментарии у троих фигурантов дела, которым объявили подозрение, — Сергея Почтаренко, Михаила Каморянского и Василия Саковца. Они не подтвердили своего участия в разговорах на записях, но сказали, что разговоры с похожим содержанием действительно происходили.

Сейчас по «делу Марченко» продолжается досудебное расследование. По словам предыдущего прокурора по делу, его срок истекает 5 августа. А новые следователь и прокурор, которых назначили недавно, только начинают входить в курс дела.

Напомним, ранее мы сообщали, что фигуранта дела генерал-майора Марченко арестовали с залогом в 76 млн грн.