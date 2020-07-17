Рада втрое уменьшила количество районов в Украине, фото — УП

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Парламент поддержал проект постановления № 3650 о ликвидации 490 существующих районов и создании вместо них 138 новых. Изменения границ районов узаконили в Верховной Раде минимумом голосов.

В постановлении Верховной Рады Украины предусмотрели создание 29 новых районов (из них 17 в оккупированном Крыму, Донецкой и Луганской областях), а также ликвидацию существующих 490 районов.

За такое решение в Раде нашлись 238 голосов. «Слуги» дали 213 голосов, 8 голосов добавила группа «За будущее», 11 — «Довира» и 6 — внефракционные нардепы.

В постановлении № 3650 указано, что выборы депутатов районных советов ликвидированных районов не проводятся. Ликвидация и образование районов на временно оккупированных территориях состоится после возвращения этих территорий под юрисдикцию Украины.

Кабмин 12 июня решил создать в Украине 129 районов вместо 490 существующих. Премьер Денис Шмыгаль пояснил, что существующее районное деление было создано еще в СССР и оно не соответствовало современным стандартам административно-территориального деления.

Шмыгаль рассказал, что в стране есть районы, где проживает 5 тыс., и районы с населением в 180 тыс. человек. Такая ситуация вызывает большие перекосы в субвенциях и дотациях. Ответственность в таких районах одинакова, а нагрузка разная.

Постановлением Верховной Рады предусмотрено образовать: