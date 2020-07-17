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Ракурс
Пригодные для купания пляжи Киева назвал Кличко — пляжи Киева

Пляжи Киева — Кличко позволил киевлянам купаться, но не везде

17 июл 2020, 12:58
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Пляжи Киева открыл для всех желающих отдохнуть мэр столицы Виталий Кличко. Городские зоны отдыха у воды снова заработали.

В начале недели Кличко сообщал, что на всех столичных пляжах были вывешены желтые флаги. Там не рекомендовали купаться. Об этом мэр Киева напомнил во время онлайн пресс-конференции 17 июля.

Из-за сильных дождей в воде были повышены показатели содержания кишечной палочки. Согласно результатам проб воды, сегодня ситуация изменилась. И на большинстве столичных пляжей отдыхать уже безопасно, — сказал Кличко.

Однако, из-за незначительного отклонения от нормы, пока не рекомендуется купаться на пляжах Киева:

  • «Радуга»;

  • «Тельбин»;

  • «Вербный»;

  • «Пуща-Водица».


  • «Предместная Слободка» (купаться запрещено).

Также Кличко отметил, что за полторы недели правоохранители проверили в Киеве свыше 1,5 тыс. ресторанов, кафе, магазинов и рынков и составили 566 протоколов о нарушениях. Также в столице закрыли семь развлекательных заведений.

Источник: Ракурс


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