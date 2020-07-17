Пригодные для купания пляжи Киева назвал Кличко — пляжи Киева

https://racurs.ua/n141255-plyaji-kieva-klichko-pozvolil-kievlyanam-kupatsya-no-ne-vezde.html

Ракурс

Пляжи Киева открыл для всех желающих отдохнуть мэр столицы Виталий Кличко. Городские зоны отдыха у воды снова заработали.

В начале недели Кличко сообщал, что на всех столичных пляжах были вывешены желтые флаги. Там не рекомендовали купаться. Об этом мэр Киева напомнил во время онлайн пресс-конференции 17 июля.

Из-за сильных дождей в воде были повышены показатели содержания кишечной палочки. Согласно результатам проб воды, сегодня ситуация изменилась. И на большинстве столичных пляжей отдыхать уже безопасно, — сказал Кличко.

Однако, из-за незначительного отклонения от нормы, пока не рекомендуется купаться на пляжах Киева:

«Радуга»;

«Тельбин»;

«Вербный»;

«Пуща-Водица».



«Предместная Слободка» (купаться запрещено).

Также Кличко отметил, что за полторы недели правоохранители проверили в Киеве свыше 1,5 тыс. ресторанов, кафе, магазинов и рынков и составили 566 протоколов о нарушениях. Также в столице закрыли семь развлекательных заведений.