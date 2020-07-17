Пригодные для купания пляжи Киева назвал Кличко — пляжи Киева

Пляжи Киева — Кличко позволил киевлянам купаться, но не вездеhttps://racurs.ua/n141255-plyaji-kieva-klichko-pozvolil-kievlyanam-kupatsya-no-ne-vezde.htmlРакурс
Пляжи Киева открыл для всех желающих отдохнуть мэр столицы Виталий Кличко. Городские зоны отдыха у воды снова заработали.
В начале недели Кличко сообщал, что на всех столичных пляжах были вывешены желтые флаги. Там не рекомендовали купаться. Об этом мэр Киева напомнил во время онлайн пресс-конференции 17 июля.
Из-за сильных дождей в воде были повышены показатели содержания кишечной палочки. Согласно результатам проб воды, сегодня ситуация изменилась. И на большинстве столичных пляжей отдыхать уже безопасно, — сказал Кличко.
Однако, из-за незначительного отклонения от нормы, пока не рекомендуется купаться на пляжах Киева:
«Радуга»;
«Тельбин»;
«Вербный»;
«Пуща-Водица».
«Предместная Слободка» (купаться запрещено).
Также Кличко отметил, что за полторы недели правоохранители проверили в Киеве свыше 1,5 тыс. ресторанов, кафе, магазинов и рынков и составили 566 протоколов о нарушениях. Также в столице закрыли семь развлекательных заведений.