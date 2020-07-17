Рекорд по числу выздоровевших установил Киев — коронавирус в Киеве

https://racurs.ua/n141254-rekord-po-chislu-pobedivshih-koronavirus-ustanovil-kiev.html

Ракурс

Коронавирус в Киеве за минувшие сутки, 16 июля, обнаружили у 76 человек. По словам мэра столицы Виталия Кличко, победить коронавирусную инфекцию удалось 160 киевлянам.

Число жителей Киева, у которых за прошедшие сутки диагностировали коронавирус, увеличилась на 76 больных. На сегодня в столице уже 6 тыс. 689 подтвержденных случаев заболевания COVID-19, — сообщил Кличко во время онлайн-брифинга.

Среди заболевших:

26 женщин в возрасте от 18 до 83 лет;

пять девочек от 11 месяцев до 13 лет;

42 мужчины 18−84 лет;

три мальчика — от трех месяцев до трех лет.

В больницы столицы госпитализировали семь пациентов. Все остальные инфицированные находятся на самоизоляции под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 160 человек. Это самый больший показатель за весь период пандемии. Всего коронавирус преодолели 2 тыс. 320 киевлян, — добавил Кличко.

Больше всего новых случаев COVID-19 обнаружили в:

Днепровском районе — 13; Деснянском — 11;

Соломенском и Шевченковском районах — по 9 случаев.

Напомним, по состоянию на утро 17 июля суточный прирост инфицированных в Украине составляет 809 новых случаев. Самое большое число новых больных на Львовщине — 132. Далее в рейтинге прироста инфицированных — Ровенская (88), Ивано-Франковская (67) области и город Киев (56).