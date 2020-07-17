Когда ЕС откроет границы для украинцев, рассказал Степанов — въезд в ЕС

https://racurs.ua/n141245-kogda-ukraincy-stanut-vezdnymi-v-es-rasskazal-stepanov.html

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Об условиях, которые разрешат Европейскому Союзу открыть границы для украинцев, рассказал министр здравоохранения Максим Степанов. По его словам, открытие границ ЕС зависит от показателей среднесуточного числа новых случаев коронавируса.

Динамика заболеваемости за последние две недели у нас превышает те нормы, которые для себя приняли в Европе. Мы подсчитали: ориентировочно, если у нас в течение двух недель число случаев не будет превышать 460−480 больных, то тогда мы впишемся в сегодняшние критерии ЕС, — отметил Степан в интервью «РБК-Украина».

По состоянию на утро 17 июля, суточный прирост инфицированных в Украине составляет 809 новых случаев. Самое большое число новых больных на Львовщине — 132. Далее в рейтинге прироста инфицированных — Ровенская (88), Ивано-Франковская (67) области и город Киев (56).

В то же время, критерии Евросоюза могут меняться, все зависит от уровня заболеваемости в Европе и Украине. Каждые несколько недель Брюссель пересматривает перечень стран, гражданам которых разрешен въезд в ЕС в связи с пандемией коронавируса.

1 июля ЕС утвердил список из 15 стран, которые не входят в блок и гражданам которых разрешили въезд.