COVID-19 заболели еще почти 1 тыс. человек — коронавирус в Украине, фото — Моя Винница

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Коронавирусную болезнь по состоянию на утро 17 июля в Украине обнаружили уже у 57 тыс. 264 человек. Суточный прирост инфицированных составляет 809 новых случаев.

Самое большое число новых больных на Львовщине — 132. Далее в рейтинге прироста инфицированных — Ровенская (88), Ивано-Франковская (67) области и город Киев (56).

От COVID-19 умерли 1 тыс. 456 украинцев.

Самое большое число активных больных на 100 тыс. населения зарегистрировали во Львовской (248,7), Черновицкой (204,3) и Закарпатской (206,2) областях.

В больницах находится 3 тыс. 867 человек, из них 92 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. Всего в стране болеет 26 тыс. 79 человек.

По состоянию на 16 июля в Украине было семь регионов со значительным распространением COVID-19. В них пока не разрешается и дальше смягчать карантин.

Напомним, что Кабмин готовит отдельное постановление по поводу изменения критериев объявления карантина и тех или иных ограничений в конкретном регионе. Страну намерены разделить на несколько зон в соответствии с эпидемическими показателями.