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Ракурс
Четыре защитника Украины получили ранения на Донбассе — война на Донбассе

Оккупанты били из артиллерии и минометов, четыре бойца ООС получили ранения

17 июл 2020, 09:10
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Война на Донбассе снова активизировалась — российские оккупанты за минувшие сутки, 16 июля, 13 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие вражеских обстрелов три защитника Украины получили ранения, еще один воин — боевое травмирование. Раненым оказали первую медицинскую помощь и оперативно эвакуировали в лечебные учреждения.

Наемники применили запрещенные к использованию на линии соприкосновения артиллерийские системы калибра 122 мм, 120 и 82 мм минометы, гранатометы различных систем, зенитные установки, крупнокалиберные пулеметы, снайперское и стрелковое оружие, — говорится в сообщении пресс-центра ООС.

На подступах к Водяному, Опытному, Старогнатовке, Гнутово и Авдеевке враг вел огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, зенитной установки и стрелкового оружия. Также под обстрелами находились защитники Марьинки, Орехово, Причепиловки и Новозвановки.

Украинская разведка сообщает, что 16 июля бойцы ВСУ уничтожили одного и ранили по меньшей мере еще одного захватчика.


Напомним, оккупанты применяют запрещенные мины на Донбассе. Боевики используют запрещенные международными конвенциями противопехотные мины ПОМ-2.

Источник: Ракурс


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