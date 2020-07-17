Появилась реакция МВФ на нового главу Нацбанка — новости экономики

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Кирилл Шевченко 16 июля стал новым главой Национального банка Украины. Такое решение приняла Верховная Рада. В Международном валютном фонде отреагировали на смену руководства НБУ.

Украина должна сохранить независимость и профессионализм своего Национального банка, — говорится в заявлении постоянного представителя МВФ в Украине Йосты Люнгмана, пишет «Радио Свобода».

Также в МВФ назвали эффективной денежно-кредитную политику украинского регулятора, которая осуществлялась в последние годы.

В последние годы эффективное проведение Национальным банком денежно-кредитной, курсовой и финансовой политики усилили экономику Украины. Сверхважно, чтобы независимость Нацбанка и тот высокий уровень профессионализма оставался и под руководством нового главы, — заявил Люнгман.

Напомним, 16 июля парламент назначил Кирилла Шевченко новым главой НБУ. Шевченко сменил на этом посту Якова Смолия, который 1 июля написал заявление об увольнении по собственному желанию из-за «систематического политического давления».

Ранее в ходе заседания финансового комитета Кирилл Шевченко пообещал не допустить неконтролируемую инфляцию и эмиссию гривны. Шевченко также отметил, что сотрудничество с МВФ «сегодня является необходимым для дальнейшей работы финансовой системы нашей страны».

Шевченко был председателем правления «Укргазбанка» с 2015 года. В банковской сфере чиновник работает с 1994 года. В 2009 году новый глава НБУ был советником премьера Юлии Тимошенко.