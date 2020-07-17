Стало известно, продлили ли арест Антоненко, Кузьменко и Дугарь — дело Шеремета

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Ракурс

Обвиняемым в убийстве журналиста Павла Шеремета музыканту Андрею Антоненко и кардиохирургу Юлии Кузьменко продлили арест. Меру пресечения волонтеру Яне Дугарь смягчили. Такое решение принял Печерский районный суд Киева.

Очередная маленькая победа. Суд продлил возложенные на нее обязанности, однако исключил из перечня свидетелей, с которыми нельзя общаться, военнослужащих, учащихся вместе с Яной, и преподавателей учебного заведения, — написал адвокат Дугарь Денис Ломанов в Facebook.

Андрею Антоненко в ночь на 17 июля содержание в следственном изоляторе продлили еще на два месяца, а Юлии Кузьменко — до 13 сентября. Кроме того, суд объявил перерыв в рассмотрении ходатайства об ограничении сроков для ознакомления с материалами дела до 14.50 17 июля. Прокуратура просит дать защитникам и подозреваемым 10 дней на ознакомление с материалами дела Шеремета.

Напомним, вероятными исполнителями убийства Шеремета, по версии следствия, являются волонтер Яна Дугарь, медик Юлия Кузьменко и бывший военнослужащий и музыкант Андрей Антоненко. Все трое отвергают эти обвинения. Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в центре Киева в результате подрыва автомобиля. Антоненко, Кузьменко и Дугарь правоохранители задержали в декабре 2019 года. Следствие называет Антоненко организатором убийства Шеремета, Дугарь якобы фотографировала видеокамеры накануне взрыва, а Кузьменко — закладывала взрывчатку под автомобиль.

21 мая 2020 года следствие изменило подозрения трем фигурантам дела об убийстве журналиста Павла Шеремета. Теперь музыкант Андрей «Риффмастер» Антоненко превратился из организатора в исполнителя убийства. Из текста нового подозрения исчезли формулировки об «ультранационалистических взглядах» и «величии арийской расы». Адвокаты «Риффа» уверяют, что новые обвинения так же абсурдны, как и предыдущие.