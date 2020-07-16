Завтра День международного правосудия. Фото: lexinform.com.ua

https://racurs.ua/n141238-17-iulya-den-mejdunarodnogo-pravosudiya-i-den-etnografa.html

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Православная церковь 17 июля чтит память святого Андрея Налива. Обычно, в этот день шел сильный дождь, однако люди были рады ливням, ведь они помогали увеличить урожай зерновых. Также считалось, что на Андрея наливается озимые.

Также 17 июля в мире отмечают День этнографа — профессиональный праздник представителей различных этнографических школ. Праздник введен в честь дня рождения этнографа и путешественника Николая Николаевича Миклухо-Маклая. Впервые профессиональный праздник этнографов отметили в конце 1970-х годов по инициативе Рудольфа Итса. В День этнографа обычно проходят свое «посвящение» неофиты — люди, впервые участвующие в этнографической экспедиции.

Кроме того, завтра отмечается Всемирный день международного уголовного правосудия или День международного правосудия (International Justice Day). Праздник установлен в честь принятия в этот день в 1998 году Римского статута — договора, который лег в основу создания Международного уголовного суда.

Также в мире 17 июля отмечают День всемирной гармонии, День Конституции в Южной Корее и День Ривьеры в Пуэрто-Рико.

Именины 17 июля празднуют Андрей, Анастасия, Мария, Марфа, Николай, Александра, Алексей, Ольга, Татьяна, Федор и Ефим.

Приметы на 17 июля:

Если появляются первые желтые листочки на деревьях, то осень будет ранней;

Если Луну очень четко видно, то урожай будет хорошим;

Если день очень жаркий, то скоро погода ухудшится.

Напомним, Православная церковь 12 июля отмечала праздник апостолов Петра и Павла. Также в этот день закончился Петров пост, а рыбаки отмечали свой профессиональный праздник.