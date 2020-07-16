Завтра День міжнародного правосуддя. Фото: lexinform.com.ua

https://racurs.ua/ua/n141238-17-lypnya-den-mijnarodnogo-pravosuddya-ta-den-etnografa.html

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Православна церква 17 липня вшановує пам’ять святого Андрія Налива. Зазвичай, у цей день сильно дощило, однак люди були раді зливам, адже вони допомагали збільшити врожай зернових. Також вважалося, що на Андрія наливається озимина.

Також 17 липня в світі відзначають День етнографа — професійне свято представників різних етнографічних шкіл. Свято введено на честь дня народження етнографа і мандрівника Миколи Миколайовича Миклухо-Маклая. Вперше професійне свято етнографів відзначили в кінці 1970-х років за ініціативою Рудольфа Ітса. В День етнографа звичайно проходять своє «посвячення» неофіти — люди, вперше беруть участь в етнографічній експедиції.

Крім того, завтра відзначається Всесвітній день міжнародного кримінального правосуддя або День міжнародного правосуддя (International Justice Day). Свято встановлено на честь прийняття в цей день у 1998 році Римського статуту — договору, який ліг в основу створення Міжнародного кримінального суду.

Також у світі 17 липня відзначають День всесвітньої гармонії, День Конституції у Південній Кореї та День Рив'єри в Пуерто-Ріко.

Іменини 17 липня святкують Андрій, Анастасія, Марія, Марта, Микола, Олександра, Олексій, Ольга, Тетяна, Федір та Юхим.

Прикмети на 17 липня:

Якщо з’являються перші жовті листочки на деревах, то осінь буде ранньою;

Якщо Місяць дуже чітко видно, то врожай буде хорошим;

Якщо день дуже спекотний, то незабаром погода погіршиться.

Нагадаємо, Православна церква 12 липня відзначала свято апостолів Петра і Павла. Також у цей день закінчився Петрів піст, а рибалки відзначали своє професійне свято.