Бітум може виділяти небезпечні сполуки. Фото: flickr.com

https://racurs.ua/ua/n141237-toksychni-spoluky-mojut-vydilyatysya-z-asfaltu-vcheni.html

Ракурс

Бітум, що входить до складу дорожніх покриттів, за певних умов може виділяти токсичні сполуки.

Для виділення шкідливих речовин у навколишнє середовище потрібно лише трохи води та сонячне світло. Цікавий експеримент зробили хіміки з університету Флориди. Про це повідомляється на ресурсі ACS Publications.

Дослідники розподілили невелику кількість бітуму на двох скельцях та помістили їх у воду. Одне з скелець знаходилося під впливом імітатора сонячного світла, а інше — у тіні. Далі науковці зробили аналізи із застосуванням резонансного мас-спектрометра з іонним циклотронним резонансом високої роздільної здатності.

Фахівці заявляють, що там, де впливало сонячне світло, через процес фотоокислення у воді з’явилися нові молекули. За сім днів кількість токсичних сполук у цьому варіанті зросла в 25 разів більше, ніж у скельці з бітумом, що ввесь час перебувало у тіні. Виявилося, що при впливі води та сонця з асфальту можуть виділятися тисячі потенційно токсичних сполук в навколишнє середовище.

Бітум має потенціал для утворення водорозчинних забруднюючих речовин, але вплив і доля їх стануть предметом майбутніх досліджень, — заявив автор дослідження Райан Роджерс.

Нагадаємо, у квітні через масштабну лісову пожежу в Чорнобильській зоні Київ страждав від сильно забрудненого повітря. Українську столицю фахівці тоді визнали містом із найбруднішим повітрям у світі. На другому місці за забрудненістю повітря знаходилося китайське місто Чунцін.