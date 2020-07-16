Битум может выделять опасные соединения. Фото: flickr.com

https://racurs.ua/n141237-toksichnye-veschestva-mogut-vydelyatsya-iz-asfalta-uchenye.html

Ракурс

Битум, входящий в состав дорожных покрытий, при определенных условиях может выделять токсичные соединения.

Для выделения вредных веществ в окружающую среду нужно лишь немного воды и солнечный свет. Интересный эксперимент сделали химики из университета Флориды. Об этом сообщается на ресурсе ACS Publications.

Исследователи распределили небольшое количество битума на двух стеклышках и поместили их в воду. Одно из стекол находилось под воздействием имитатора солнечного света, а другое — в тени. Далее ученые сделали анализы с применением резонансного масс-спектрометра с ионным циклотронным резонансом высокого разрешения.

Специалисты заявляют, что там, где влиял солнечный свет, из-за процесса фотоокисления в воде появились новые молекулы. За семь дней количество токсичных соединений в этом варианте возросло в 25 раз больше, чем в стеклышке с битумом, что все время находилось в тени. Оказалось, что при воздействии воды и солнца с асфальта могут выделяться тысячи потенциально токсичных соединений в окружающую среду.

Битум имеет потенциал для образования водорастворимых загрязняющих веществ, но влияние и судьба их станут предметом будущих исследований, — заявил автор исследования Райан Роджерс.

Напомним, в апреле из-за масштабного лесного пожара в Чернобыльской зоне Киев страдал от сильно загрязненного воздуха. Украинскую столицу специалисты тогда признали городом с самым грязным воздухом в мире. На втором месте по загрязненности воздуха находился китайский город Чунцин.